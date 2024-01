Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Überraschung beim Hallenturnier der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan am späten Samstagnachmittag in der Halle auf dem Kuseler Roßberg. Am Ende setzte sich mit der SG Pfeffelbach/ Konken die klassentiefste Mannschaft durch. Das Turnier begann schon mit einem nicht erwarteten Ergebnis.

Für die SG GlanAlb blieb Platz zwei beim Hallenturnier der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, für den ausrichtenden Verein FV Kusel Rang drei.

Im ersten Spiel der Veranstaltung, in der