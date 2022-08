Der Turn- und Sportverein lädt für Sonntag, 14. August, zu einer Wanderung auf dem Hüttenwanderweg zwischen St. Ingbert und Oberwürzbach ein. Die rund zwölf Kilometer lange Strecke führt dem Verein zufolge überwiegend auf Pfaden durch Mischwald, vorbei an Brunnen, Wanderhütten, einem ehemaligen Westwallbunker und einer Grotte. Eine Einkehr ist in der Schopphübelhütte der Wander- und Naturfreunde Hassel geplant. Die reine Gehzeit beträgt rund dreieinhalb Stunden. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bürgerhaus Börsborn. In Fahrgemeinschaften geht’s nach St. Ingbert. Festes Schuhwerk ist notwendig, Wanderstöcke werden empfohlen. Weitere Infos bei Harald Wagner, 06383 6616, E-Mail h.wagner@tus-börsborn.de.