Wegen Personalsorgen trat der TTC Brücken nicht zum Spiel beim ungeschlagenen Klassenprimus TTF Frankenthal II an. So hat der TTF nun neben der Meisterschaft auch den Aufstieg in die Verbandsoberliga geschafft. Das wird vielseits zu einem Durchatmen führen, denn Frankenthal zerlegte seine Gegner in aller Regelmäßigkeit in alle Einzelteile.

In Brücken läuft es insgesamt beachtlich. Fast in jeder Altersklasse ist der Verein vertreten und verfügt auch über eine Vielzahl von Nachwuchstalenten, die bei Turnieren bereits