KUSEL. Die Tischtennisspieler schauen in Folge des erneuten Lockdowns wie auch viele andere Sportler zumindest im November in die Röhre. Während sich der Pfälzische Tischtennisverband (PTTV) noch nicht endgültig festgelegt hat, wie es nun weitergeht, hat der Deutsche Tischtennisbund (DTTB) bereits weitreichende Entscheidungen getroffen.

„Im Verein ist die Stimmung ganz unterschiedlich. Manche finden es zu überzogen, manche zu spät, andere finden es gut“, sagt Thorsten Mootz vom Vorstand des TTC Brücken. „Es ist wie es ist. Bei den Infektionszahlen ist das sicherlich sinnvoll. Sport spielt dann nicht mehr die ganz große Rolle“, sagt der Sportwart des TTC Kreimbach-Kaulbach, Dominik Schwarz, zum aktuellen Geschehen.

Passiert ist bisher folgendes: Der DTTB hat am Freitag beschlossen, die Saison der Regional- und Oberligen ab dem 2. bis zum 30. November zu unterbrechen. Noch am vergangenen Wochenende durften deshalb Partien ausgetragen werden. Gleichwohl war eine Vielzahl von Partien bereits nach Rücksprache der Kontrahenten frühzeitig vom Spielplan abgesetzt worden.

Eine Sonderregelung streben derzeit die Bundesligen an. So läuft eine Anfrage des Deutschen Olympischen Sportrats an die Sportminister, ob mit einem strengen Hygienekonzept und ohne Zuschauer in den Bundesligen weitergespielt werden darf.

Einfache Runde

Da alle anderen Ligen, darunter fallen auch die Regional- und Oberligen, in denen Mannschaften aus dem Kreis Kusel aktiv sind, nicht unter den Bereich Profisport fallen, müssen diese im November pausieren. Zudem teilt der DTTB mit, dass die Hauptrunde anstelle einer Austragung in Vor- und Rückrunde auf eine einfache Runde reduziert wird.

„Wir spielen alle unheimlich gerne Tischtennis. Es ist jetzt aber Solidarität gefragt. Wir hatten schon am vergangenen Mittwoch unser letztes Training“, erklärt Schwarz, der als Lehrer arbeitet. So prangt derzeit ein großes Stoppschild auf der Internetseite des PTTV. Der Pfalzverband hatte sich dazu entschlossen, den Ligen- und Pokalspielbetrieb wegen der Corona-Pandemie vorerst bis Ende November zu unterbrechen. Die Saison wird jedoch nicht zum jetzigen Zeitpunkt bereits abgebrochen.

„Die Unterbrechung ist sinnvoll. Es gibt Wichtigeres als Sport. Ich hoffe aus meiner Sicht, dass es weitergeht“, fügt Mootz an. Er ist auch ein Freund der Einfachrunde, die schon vom DTTB beschlossen worden ist. „Dann ist man sehr flexibel was das Infektionsgeschehen angeht. Wenn ganz abgebrochen wird, würde ich es nicht gut finden.“

Annullierung möglich

Wie der Pfalzverband begründet, sei aufgrund der dramatisch steigenden Infektionszahlen bei Covid-19 sowie der neusten Bestimmungen in Rheinland-Pfalz und dem Bund keine andere Wahl geblieben, als die Wettbewerbe auszusetzen. „Wir hoffen, die Vorrunde danach doch noch spielen zu können“, schreibt PTTV-Präsident Heiner Kronemeyer in einer Mitteilung. Ebenfalls ausgesetzt wird das Stützpunkttraining.

Andere Landesverbände wie Westfalen habe sich bereits dazu entschlossen, bis Ende des Jahres keinen Spielbetrieb mehr aufzunehmen. „Der Zeitpunkt der Entscheidung war genau richtig. Die Woche davor war es nicht unvorsichtig zu spielen“, lobt Mootz den PTTV-Vorstand. Sollte gar nicht mehr gespielt werden können, sieht der Brücker eine Annullierung der Saison durchaus als Möglichkeit.