Der erste und letzte echte Härtetest steht an: Am Freitagabend erwartet die SG Veldenzland den VfR Kirn. Die Partie in Runde zwei des Verbandspokals markiert den Auftakt in eine Saison, die wohl nicht einfach wird für die Kombinierten aus Lauterecken und Medard. Es geht ums sportliche Überleben in der Bezirksliga – und um das Team von morgen.

90 Minuten Sommerfußball – unterbrochen von einer viertelstündigen Drangphase, in der die Elf alles zeigte, was sie zuvor und auch danach hat vermissen lassen. Nein, das 2:3 im Freitagabend-Test