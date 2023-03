Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwischenbilanzen (4/5): In der Gruppe Nord der Fußball-B-Klasse Kusel-Kaiserslautern zeichnet sich ein überaus spannender Kampf um die Meisterschaft ab. Spitzenreiter SV Herschweiler-Petersheim sitzt ein Verfolgertrio im Nacken. In der Gruppe Süd stellt sich die Frage, was für den SV Brücken noch möglich ist. Als Tabellenvierter dürfte er im Titelkampf keine Rolle mehr spielen. Aber der Relegationsplatz sollte noch erreichbar sein.

Es würde wenig verwundern, wenn die Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft der Fußball-B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord erst ganz, ganz spät im Saisonverlauf fiele.