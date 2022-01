Das für das ruhige Wetter der letzten Tage verantwortliche Hochdruckgebiet zieht sich auf den Atlantik zurück. Wolken ziehen auf. Ab und zu wird es regnen.

Gleichzeitig kommt nämlich die schwache Störungsfront eines kräftigen Tiefs über der Ostsee in die Region. Anschließend schiebt sich der Keil des Atlantikhochs wieder bis nach Südwestdeutschland vor. Am Wochenende folgen von Nordwesten weitere schwache Fronten eines zum Baltikum ziehenden Sturmtiefs. Insgesamt kommt unsere Region in der nächsten Zeit im Gegensatz zu anderen Teilen von Deutschland wettermäßig aber noch gut davon.

Vorhersage

Donnerstag: Abgesehen von kurzen Auflockerungen geben die Wolken den Ton an. Ab dem späten Nachmittag und am Abend kann es hin und wieder etwas regnen. Die Temperaturen bewegen sich im mäßig-kalten Bereich. Der Wind frischt zeitweise auf.

Freitag: Die Wolken bleiben in der Überzahl und lassen nur selten Sonnenstrahlen durch. Regen fällt jedoch voraussichtlich nicht. Bei leicht abflauendem Wind steigen die Temperaturen etwas an.

Samstag: Heute gibt es vielleicht mal ein wenig milchige Sonne. Mit wieder auffrischendem Wind trübt sich der Himmel im Tagesverlauf aber wieder ein, und am Abend und in der Nacht fällt gelegentlich etwas Regen. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Sonntag: Mit etwas Glück könnte sich das Wolkengrau im Tagesverlauf mal etwas häufiger lichten und für eine Weile der Sonne Platz machen. Sonst bleibt es bei relativ milden Temperaturen trocken und der Wind flaut zum Abend hin ab.

Weiterer Trend

Am Montag kommt von Nordwesten vermehrt Regen auf. Auch der Wind nimmt wieder zu. Am Dienstag wird es vorübergehend etwas kälter, und es können sich Schneeflocken und Graupelkörner unter die Tropfen mischen.

Ab Mittwoch deutet sich dank stabilerem Hochdruckeinfluss eine Wetterberuhigung an.