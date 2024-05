Am Bostalsee startet am Sonntag, 2. Juni, die Badesaison. In beiden Strandbädern in Bosen und in Gonnesweiler ist in den Monaten Juni, Juli und August während der Saison von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Von Juni bis August gelten jeweils ab 18 Uhr Abendtarife zum halben Preis. Bereits am heutigen Freitag, 31. Mai, sowie am Samstag, 1. Juni, verwandelt sich die Festwiese am Bostalsee wieder in ein Open Air Kino. Jeweils um 21.30 Uhr starten die Filme. Stühle stehen für Besucher zur Verfügung. Heute läuft der Film „Meine schrecklich verwöhnte Familie“, morgen heißt es „Gut gegen Nordwind“. Der Eintritt ist frei.