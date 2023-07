Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wissen Sie, was eine lichtemittierende Diode ist? Nein? Dabei ist das Halbleiter-Bauelement – besser bekannt als LED-Leuchte – im Kreis Kusel stark auf dem Vormarsch. In der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein ist die Umrüstung schon weit fortegeschritten, doch wie sieht es in den Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Oberes Glantal aus?

Der Großteil der Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan sei nahezu vollständig auf LED umgestellt, teilt der stellvertretende Büroleiter Florian Clos mit. In Albessen,