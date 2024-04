Einiges tun soll sich bis 2027 in Herschweiler-Pettersheim. Die größten Investitionen sind laut Ortsbürgermeisterin Margot Schillo an Kita, Friedhof und dem Kinderspielplatz an der Seitersstraße geplant.

Der Friedhof mit Halle, Ehrenmal und Mauer soll saniert werden. Dies kostet die Ortsgemeinde gut 170.000 Euro. An der Kita Regenbogen stehen unter anderem eine neue Photovoltaikanlage, die Sanierung des Turnraums sowie des Dachs auf der Agenda. Knapp 300.000 Euro bleiben an der Gemeinde hängen.

Es sei gelungen, für 2024 sogar einen leicht positiven Haushaltsentwurf vorzulegen – und das ohne die Hebesätze für die Realsteuern zu erhöhen, betonte Schillo. Ob auch der Entwurf für 2025 mit einem Plus versehen sein werde, das sei nicht zuletzt von der Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage abhängig.