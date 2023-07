Beim SV Herschweiler-Pettersheim findet vom 7. bis 9. Juli das zweite Benefiz-Sportfest zugunsten der Kinderkrebshilfe auf dem Sportgelände statt. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Auch in diesem Jahr wird ein attraktives Programm geboten, der Klub über freiwilligen Spende für die Kinderkrebshilfe. Sportlicher Beginn ist am Freitag, 7. Juli, um 17.30 Uhr mit dem Walking Fußball-Spiel des SV Herschweiler-Pettersheim gegen den SV Otterberg. Danach spielen die Frauen des SG Herschweiler-Pettersheim/Langenbach gegen den SV Altstadt und zum Abschluss die Dartmannschaften Flightclub Herschweiler-Pettersheim gegen Endstation Potzberg II. Der Samstag, 8. Juli , ist von 10 bis 16.30 Uhr für Juniorenmannschaften der Jungen und Mädchen vorbehalten. Im Anschluss kickt die zweite Mannschaft von Herschweiler-Pettersheim gegen die SG Pfeffelbach/Konken und um 18.30 Uhr die SG Oberarnbach/Kirchenarnbach/Bann I, wo der bisherige Trainer Yannick Schording jetzt tätig ist. Am Abend hat das lange Warten ein Ende – die „Meengees“ rocken als Open-Air auf dem Sportplatz mit Support von DJ Lui.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, dem sich ein F-Junioren-Turnier anschließt. Ab 11 Uhr ist Frühschoppen mit dem einheimischen Musikverein. Ab 11.45 Uhr spielen wieder Junioren der D- und C- Jugend. Ab 14.30 Uhr sind die aktiven Fußballer an der Reihe mit Spielen SV Höchen gegen SV Brücken, SG Hüffler-Wahnwegen gegen TUS Schönenberg, SV Miesau gegen SV Nanzdietschweiler II, SV Kübelberg gegen FC Freisen II und dem Abschluss des Sportfestes FV Kusel gegen SG Krottelbach/Ohmbach.