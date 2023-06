Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einer Auftakt-Schlappe hat B-Ligist SV Brücken viermal in Folge gesiegt. Die „Hundertjährigen“ vom Karstwald möchten am Sonntag (15 Uhr in Neunkirchen) gern noch einen Dreier draufsatteln. Gastgeber SG Neunkirchen-Mühlbach aber hat was dagegen.

Die Vier-Punkt-Ausbeute nach fünf Partien ist noch nicht gerade die Wucht in Dosen. Das weiß auch Eric Schaumlöffel nur zu gut. „Stimmt. Könnten mehr sein“,