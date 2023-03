Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FV Kusel ist sicher in der Aufstiegsrunde. Ob ihn dorthin die TSG Burglichtenberg begleitet, ist auch vom direkten Duell abhängig. Der Anstoß zum Lokalderby erfolgt am Sonntagnachmittag (15 Uhr) an der Kuseler Winterhelle.

Den Kuselern wäre nur recht, würden sie der TSG den Einzug in die Aufstiegsrunde vermasseln. Denn nach der Hinrundenniederlage würde der FVK bei einem Sieg am Sonntag „nur“ drei