Der Landtagsabgeordnete Oliver Kusch (SPD) lädt zu einer dreitägigen Wanderung durch den Nordkreis ein. Am Montag, 31. Juli, beginnt die Wanderung um 9 Uhr in der Ortsmitte von Deimberg und endet in Oberweiler-Tiefenbach mit einem gemeinsamen Essen bei Ristorante Rialto um 17.30 Uhr. Tags darauf wird um 9 Uhr am Hotel Reckweilerhof gestartet, geplante Ankunft in Morbach (Niederkichen). Die letzte Etappe führt mittwochs ab 9 Uhr nach Rothselberg, Kuschs Heimatort, wo ab 14 Uhr Gespräche vorgesehen sind. Während der Wanderung werden Zwischenstopps eingelegt, bei denen entweder Verpflegung bereitgestellt wird oder Gesprächspartner vor Ort sind. Im vergangenen Jahr führte Kuschs Sommertour entlang des Glans durch alle drei Verbandsgemeinden des Kreises und darüber hinaus bis zur Glan-Mündung bei Odernheim.