Die Sache mit der Meisterschaft und dem direkten Aufstieg scheint in der Fußball-C-Klasse 1 bereits entschieden zu sein. Präsentierte sich doch die SG Pfeffelbach/Konken bisher als unschlagbare Übermannschaft. In der zweiten Staffel könnte es dagegen recht kompliziert werden.

Auch in den C-Klassen des Fußballkreises Kusel-Kaiserslautern ist der Kampf um die insgesamt drei Aufstiegsplätze in Richtung B-Klasse voll am Laufen. Während in Staffel 1 die immer