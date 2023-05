Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

50 Jahre ist es her, dass die Kreisstadt Kusel einen Autobahnanschluss erhielt. Am 28. Dezember 1970 wurde das Teilstück der A 62 von Glan-Münchweiler bis Kusel eröffnet. So hieß die Autobahn von Nonnweiler bis Pirmasens damals aber noch nicht. Und richtig fertig war sie auch noch lange nicht.

Der Wetterbericht hatte Schneeschauer prognostiziert für jenen Montag vor 50 Jahren, an dem der Autobahnabschnitt der A 62, die damals noch A 76 hieß, von Glan-Münchweiler bis Kusel