WOLFSTEIN. Johannes Schell, Michael Rosenberger, Marcel Korb, Harry Kihl und Dirk Kohlmayer: Das Trainerquintett bei der TSG Wolfstein-Roßbach bleibt auch für die Saison 2023/2024 gleich. Das hat der Verein nun mitgeteilt.

„Wir sind mit der Arbeit unserer Trainer, die sich sehr gut ergänzen, hochzufrieden und froh, sie vorzeitig weiter an uns gebunden zu haben“, erklärt TSG-Sportvorstand Timo Keller, dessen lobende Worte sich ausdrücklich auch auf das „Team hinter dem Team“ mit Spielleiter Martin Moser beziehen.

Schell, Rosenberger und Korb kümmern sich weiter primär um die erste Mannschaft, Kihl bleibt für die zweite Mannschaft verantwortlich, Kohlmayer ist weiter Torwarttrainer.

In dieser Zusammensetzung läuft es seit Beginn dieser Saison mit Blick auf die Tabellen gut. Die erste Mannschaft der „Rowos“ führt die A-Klasse an, die Zweite belegt als Aufsteiger Rang acht in der B-Klasse Nord.