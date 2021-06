Der nationale Rallyesport nimmt Fahrt auf: Mit der Rallye „Stemweder Berg“ in Lübbecke startet die deutsche Rallye-Meisterschaft. Mit dabei ist auch Marijan Griebel (Hahnweiler). Bei der Hunsrück-Junior-Rallye in Veitsrodt sind einige regionale Starter dabei. Chiara Mootz fiebert ihrem Start besonders entgegen.

Griebel kämpft mit Alexander Rath (Trier) in Lübbecke um Punkte zur deutschen Rallye-Meisterschaft. Unterwegs sind die deutschen Rallye-Meister 2018 mit einem Citroën C 3 Rally II.

Brocker/Woll steuern ihren Mitsubishi Lancer EVO VII in der Klasse der verbesserten Fahrzeuge über 3000 Kubikzentimeter Hubraum bei der Rallye in Veitsrodt. Auch Dietmar Fritz/Ingo Haaß (Sienhachenbach/Wolfstein) sind genauso wie das Vater-Sohn-Team Maximilian Mathias/Udo Mathias aus Wolfstein in der Leistungsklasse G 1 dabei.

Chiara Mootz (Brücken) geht am Wochenende erstmals als Beifahrerin in einem Rallyeauto in den Wettbewerb. Sie begleitet Jannik Mahl in der Klasse der verbesserten Fahrzeuge bis 1600 Kubikzentimeter Hubraum. llw