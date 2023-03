Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

NANZDIETSCHWEILER. Spitzenspiel und Derby in der Fußball-Bezirksliga Westpfalz. Am Samstag trafen mit dem SV Nanz-Dietschweiler und dem FV Olympia Ramstein die beiden verlustpunktfrei führenden Mannschaften aufeinander. Und es war die erwartet enge Kiste. Am Ende entschied ein Strafstoßtor von Roman Cherdron (40.) das gutklassige und gegen Ende sehr hektische Gipfeltreffen zweier gleichwertiger Mannschaften.

Von Uwe Wenzel

„Wir hatten die bessere Spielanlage und waren auch die bessere Mannschaft. Vor allem nach der Pause. Und mehr Chancen hatten wir auch“, war Nanz-Dietschweilers Trainer