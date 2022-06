Startschuss zur zweitägigen Rallye Trifels-Historik mit Start und Ziel in Kaiserslautern. Los geht es am Freitag, 17. Juni, um 14.30 Uhr auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern. 107 Fahrzeuge wird Organisationsleiter Thomas Braun in Minutenabständen auf die Reise schicken.

An diesem Tag sind die Fahrzeuge auch im Landkreis Kusel unterwegs. Sie kommen über Heimkirchen und Rathskirchen nach Nußbach. Von dort geht es durch Reipoltskirchen, Ginsweiler, Adenbach und Odenbach über die Bundesstraße (B 420) durch Medard, Lauterecken und den Reckweilerhof nach Wolfstein. Über Rutsweiler und Kreimbach-Kaulbach wird der Landkreis Kusel wieder verlassen, und der Tross geht weiter über Niederkirchen in Richtung Etappenziel in Kaiserslautern. Die zweite Etappe startet am Samstag um 9 Uhr im PRE-Park in Kaiserslautern und führt die Teilnehmer über Johanniskreuz und Münchweiler an der Rodalb nach Hauenstein. Die dritte Etappe führt durch die Südpfalz durch Annweiler und Burrweiler nach Edenkoben. Über Neustadt und Bad Dürkheim geht es dann in das Leiningerland und über Eisenberg, Ramsen und Enkenbach-Alsenborn wird das Ziel auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern erreicht.

Mit dabei in der sportlichen Wertung sind die Teams Peter Schmitt/Ramona Kirschner aus Reichsthal im Opel Kadett E GSI, Hans Molter/Michael Bäcker aus Rothselberg im Opel Kadett B Coupe, Helmut Michel/Wolfgang Ehlhadt (Homberg/Kusel) im Audi 80 Quattro, Bernd Therre/Tamara Veith aus Waldmohr im Porsche 911, Rüdiger Kriese/Steffi Schuler aus Medard im BMW 325 E 30, Berthold Kunz/Anita Kunz aus Rammelsbach im Opel Corsa, Klaus Reimringer/Marc Faust (Odenbach/Kaiserslautern) im Opel Corsa A CC und Jürgen Ciba/Udo Bohn (Jettenbach/Mackenbach) im Opel Rekord C Coupe. In der touristischen Wertung starten Fredi Jung/Florian Molter aus Rothselberg im Porsche 356 B T 5 und Karl-Otto Brand/Wolfgang Brand aus Altenglan im Porsche 928 GTS.