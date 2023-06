Die Pläne für den Bau einer zweiten Freiflächen-Photovoltaikanlage in Albessen kommen derzeit nicht voran. Auf dem Gelände wurden Reste aus der Römerzeit gefunden, erläuterte der Erste Beigeordnete, Joachim Deckbar, am Mittwoch im Gemeinderat. Die Gemeinde plant mit der Wes Green GmbH aus Trier eine 15,5 Hektar große Solaranlage nördlich der Autobahn 62 in Richtung des Nachbardorfs Ehweiler. Wie es dort nun weitergeht, soll ein Treffen mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe klären, informierte der Beigeordnete. Keine Neuigkeiten gibt es auch zu einem weiteren Windrad, das die UKA-Gruppe in der Nähe plant. „Wir müssen im Moment abwarten“, sagte Deckbar mit Blick auf die Funde. UKA gehe aber davon aus, das Windrad bauen zu können, berichtete er.