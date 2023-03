Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Polizistenmord-Prozess kündigt Andreas S. an: „Wenn ich draußen bin, dann klär’ ich ein paar Sachen.“ Zwei früheren Jagdfreunden werde er einen Besuch abstatten. Im Gefängnis soll er mit den Morden geprahlt haben.

Der 13. Verhandlungstag am Freitag, 2. September, zum Doppelmord an den beiden Polizeibeamten bei Ulmet war zwar kurz, hatte es aber in sich. Denn der Hauptangeklagte Andreas S. nutzte