Pia Bockhorn-Tüzün geht für die SPD ins Rennen um das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Wie der SPD-Gemeindeverband Oberes Glantal am Donnerstag mitteilte, kamen die Delegierten vergangene Woche in Waldmohr zur Wahl der Kandidaten für die Kommunalwahl im Juni zusammen. Sozialdemokratische Werte seien keine verstaubten Werte von damals, sie seien heute noch genau so wichtig wie der Zusammenhalt unserer Gesellschaft – diesen Zusammenhalt und die Solidarität hob Pia Bockhorn-Tüzün in ihrer Rede hervor. Die SPD-Kandidatin freue sich auf den Wahlkampf und darauf, „mit den Menschen der Verbandsgemeinde in Kontakt zu treten, um gemeinsam die Zukunft der Verbandsgemeinde zu gestalten“. Am 9. Juni wird im Oberen Glantal der oder die neue Verwaltungschefin gewählt. Amtsinhaber Christoph Lothschütz (CDU) hat ebenfalls angekündigt, das Amt weiterführen zu wollen.