Mit dem Läuten einer Kuhglocke schickte Verbandsbürgermeister Stefan Spitzer am Freitagmorgen 50 Teilnehmer auf die Strecke des achten Pfälzer Bergland-Trails. Gelaufen werden drei Etappen, am Sonntag ist Schluss.

Von der Burg Lichtenberg aus, machten sich Laufsportfreunde nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus Dänemark, den Niederlanden und Luxemburg auf den Weg. Organisator Günther Bergs musste in den vergangenen Tagen 20 Absagen entgegennehmen, so dass die Teilnehmerzahl stark schrumpfte: „Die Grippewelle hat für einige den Start unmöglich gemacht“, sagte Bergs. Lediglich bei der Premiere des Pfälzer Bergland-Trails waren es 2014 weniger Läufer. Das regnerische Wetter nahmen die Sportler wie Kerstin Deckert (Harthausen) mit Humor: „das kühlt“, sagte sie. Sie hatte im vergangenen Jahr noch mit ihrer Tochter Noemi eine Staffel gebildet. In diesem Jahr will sie sich die fast 130 Kilometer lange Strecke allein vornehmen. Alle Teilnehmer sind in der Wolfsteiner Jugendherberge untergebracht.

Die erste 52 Kilometer lange Etappe führte am Freitag über den Veldenz-Wanderweg bis nach Wolfstein. Am Samstag geht es dann von dort über den Potzberg und wieder zurück in den Ort. Am Sonntag wartet auf das Teilnehmerfeld eine 25 Kilometer lange Strecken rund um Quirnbach. Die Siegerehrung findet um 14 Uhr im Quirnbacher Bürgerhaus statt.