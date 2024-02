Noch sind nicht im gesamten Kreisgebiet die Papiertonnen mindestens einmal abgeholt worden. Wegen des Wetters waren in der dritten Kalenderwoche im Januar an zweieinhalb Tagen Abfahrtouren ausgefallen. Die betroffenen Gemeinden – laut Kreissprecherin Karla Hagner 17 im Norden des Kreises – würden nächste Woche angefahren. Hagner: „Ausnahmsweise dürfen dort in unbegrenzten Mengen Papier und Kartons beigestellt werden. Allerdings nicht in Plastiksäcken.“

Eigentlich sind bei Beistellmengen nämlich begrenzt, wie wir unter anderem in unserem „Fragen und Antworten zur Papiertonne“ beantworten. Dabei geht’s auch ein wenig um die gelben Säcke ...

