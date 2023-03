Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schnecken aus regionalem Buntsandstein, Kugelschreiber aus Wurzelholz – jede Menge Handarbeit gab es am Wochenende auf dem Ostermarkt im Auswanderermuseum in Oberalben zu bestaunen. Sogar eine Garnspinnerin saß an ihrem Spinnrad, an dem sie ihre Garne selbst fertigt.

Das Wetter ist an diesem letzten Märzwochenende schon aprilhaft, Nieselregen und Sonnenschein wechseln sich ab. Deshalb hat Bildhauerin Diana Machhamer ihre Objekte beim ersten Ostermarkt nach der