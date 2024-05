Rund um St. Wendel findet von Mai bis Juli jeweils montagabends um 19.30 Uhr der „Orgelsommer im pastoralen Raum St. Wendel“ mit acht Konzerten in verschiedenen Kirchen statt.

Kurze Erläuterungen zu den jeweiligen Werken sollen zum besseren Verständnis der Musik beitragen. In Zusammenarbeit mit den Seelsorgern soll zudem ein geistlicher Impuls zur Meditation einladen. Nach den Konzerten besteht die Möglichkeit zum Gespräch und zum Austausch auf der Empore. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Orgel wird gebeten.

Die acht Konzerte

Das Eröffnungskonzert ist am 20. Mai, 19.30 Uhr, in der Wendelinus-Basilika in St. Wendel. Martina Haßdenteufel, Oberthal/Namborn, spielt dann Werke von Ludwig Thiele, Jan Albert van Eyken, Johann Pachelbel, Hans Andre Stamm, Francois Couperin und Eugen Gigout. Weiter geht es am 27. Mai in St. Remigius in Bliesen. An der Orgel spielt Matthias Demuth (Oberthal). Am 3. Juni ist die Kirche St. Martin in Reitscheid Ort des Geschehens, wo die Orgel von Johannes Bernhard Bernarding (Neunkirchen/Nahe) gespielt wird. Am 10. Juni ist St. Anna in St. Wendel Schauplatz, mit Wolfgang Trost (Marpingen) an der Orgel, und am 17. Juni St. Martin in Niederlinxweiler, wo Stefan Klemm (St. Wendel) spielen wird. Dem folgt am 24. Juni Maria Himmelfahrt in Namborn, an der Orgel Markus Schaubel (Saarbrücken). Der 1. Juli gehört St. Katharina in Oberkirchen, wo Barbara Prinz (Birkenfeld) das Instrument bedient, bevor der Orgelsommer am 8. Juli in St. Stephanus in Oberthal mit dem Spiel von Sebastian Benetello (Marpingen) ausklingt.