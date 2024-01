Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stolpersteine sollen unter anderem in Lauterecken und Relsberg an die Schicksale der Opfer der NS-Zeit erinnern. Verlegt wurden diese kleinen Mahnmale bereits 2014 und 2015. Die Biografien der Betroffenen wurden ebenfalls in einer Begleitbroschüre aufbereitet und sind nun auch digital verfügbar.

Es war am 27. Januar 1945, als die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreit hatte. Anlässlich des Holocaust-Gedenktages wurde ein vor drei Jahren in Lauterecken gestartetes Projekt der