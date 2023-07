Fußball, Fußball, Fußball: Sport steht ganz oben auf der Liste der Studenten der Ohio Wesleyan University (OWU), wenn sie vom 1. bis 15. August Deutschland bereisen.

Die Fußballmannschaft unter ihrem Trainer Jay Martin kommt schon seit mehr als 30 Jahren nach Baumholder, um hier Erfahrungen zu sammeln, um europäischen Fußball zu sehen und selbst zu kicken, auch wenn daneben Sightseeing ebenfalls ein Thema ist. Heidelberg, Trier, München, Köln stehen unter anderem auf dem Ausflugsprogramm. Einige Spiele stehen bereits fest: Am 2. August werden die OWU-Kicker in Oberkirchen spielen, am 4. August bei Fortuna Köln und am 8. August gegen den VfR Baumholder. „Die Mannschaft hat Verbandsliga-Niveau“, sagt Bernd Mai, der gemeinsam mit seiner Frau Melanie die Deutschland-Tour organisiert.

Gerne blicken die beiden Tour-Guides auf die vergangenen Reisen seit 1990 zurück. Denn unter den Fußballern, gegen die die OWU-Jungs einst spielten, sind auch ein paar, die später Karriere machten. So war bei der Jugendmannschaft des 1. FC Kaiserslautern 2005 in Gimbweiler beispielsweise der spätere Profi Daniel Halfar mit von der Partie. 2013 auf Schalke waren gar zwei spätere Weltstars im Aufgebot: Leroy Sané und Thilo Kehrer. Beim Spiel gegen die Bundeswehr-Nationalmannschaft 2013 in Baumholder war Profi Malik Fathi dabei. Auch am Spielfeldrand trafen die OWU-Kicker auf so manchen Promi aus der Fußballwelt. So erfuhr Jay Martin beispielsweise direkt von Schalke-Jugend-Coach Norbert Elgert, dass dieser ihn sehr schätze. Auch der damalige Schalke-Manager Horst Heldt stattetet den OWU-Spielern einen Besuch ab – 2010 in Haltern. Der deutsche Meister Oliver Schäfer war 2017 mit dem 1. FC Saarbrücken in Oberkirchen zu Gast. Und 2001 trafen sie sogar auf einen Weltmeister: Thomas Häßler lief ihnen bei einem Spiel bei der Jugend von 1860 München über den Weg und stellte sich ihren Fragen.

Auch deutsche Kultur kennenlernen

Die US-Boys sind aber nicht nur auf Tour. Sie sollen auch die deutsche Kultur kennenlernen. Daher ist auch ein Baumholder-Tag eingeplant. Und Tage bei den Gastfamilien. Etwa zehn Familien fehlen noch, die sich bereit erklären, einen oder mehrere Studenten aufzunehmen und sie zum Treffpunkt – meistens am Sportheim in Baumholder – zu bringen und wieder abzuholen. „In diesem Jahr gestaltet sich die Suche nach Familien deutlich schwieriger“, bedauert Mai. Wer also bereit ist, einen oder mehrere Studenten vom 1. bis 15. August aufzunehmen, der kann sich mit Bernd Mai unter der Telefonnummer 0171 8832041 oder per Mail unter bernd.uwe.mai@t-online.de in Verbindung setzen. Er gibt auch weitere Informationen.