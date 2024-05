Wen hat das Abstiegsgespenst erwischt? Wer ist gerettet und wo wird noch gebangt? Diese Fragen treiben so manchen Fußballer in den hiesigen Amateurklassen umher. An dieser Stelle wird versucht, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen.

Schauen wir in die A-Klasse Kusel-Kaiserslautern. Weil diese mit 17 Mannschaften bestückt wurde, war vorab klar, dass hier bis zu sechs Mannschaften würden absteigen können. Auch, weil die Klasse