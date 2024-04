Der Umwelt-Campus Birkenfeld bietet ab dem Wintersemester einen neuen und zukunftsweisenden Bachelor-Studiengang an: Kommunikationspsychologie und Nachhaltigkeit.

Der Studiengang richtet sich an alle die lernen möchten, die Überzeugungskraft von Kommunikation zu erhöhen. Kommunikationspsychologie erforscht die Prozesse menschlicher Kommunikation mit den Methoden der Psychologie. Die Studenten lernen, wie man Missverständnisse vermeidet, wie man die Geheimnisse der Körpersprache entschlüsselt und wie man in sozialen Medien erfolgreich agiert. Sie tauchen in die Welt der Medien- und Kommunikationspsychologie ein, erlernen die Kunst der Öffentlichkeitsarbeit, erwerben Praxiswissen zur Mediengestaltung sowie Kompetenzen im Bereich Social-Media. Themen sind ferner Grundlagen der allgemeinen Psychologie und spezifische Anwendungsfelder der Kommunikationspsychologie. Ergänzt werden die vermittelten psychologischen Kompetenzen durch Sozial-, Wirtschafts- und Umweltpsychologie. Besonderes Augenmerk liegt auf den drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Neben dem theoretischen Wissen sollen auch praktische Fertigkeiten erlernt werden, so der Initiator des neuen Studiengangs, Tim Schönborn.

Info

Mehr Informationen zum Studiengang unter https://www.umwelt-campus.de/kn