Stefanie Christmann wird neue Pfarrerin in Waldmohr. Ab 1. März wird sie für rund 1900 Evangelische in der Stadt zuständig sein. Die Theologin tritt die Nachfolge von Marcel Spitz an, der im vergangenen April überraschend verstorben war.

Gerade erst den Abschluss in der Tasche, und schon geht es auf die erste Stelle. Dass diese für Stefanie Christmann in Waldmohr liegt, schätzt die 30-Jährige besonders. „Ich habe