Dass Schüler gerne zu Büchern greifen, hört man im digitalen Zeitalter eher seltener. An der Realschule plus in Altenglan können sich Kinder jetzt nach Lust und Laune in Gedrucktes vertiefen: Dafür sorgt eine neue Schülerbibliothek, die am Montag mit einer kleinen Zeremonie in Anwesenheit zahlreicher junger Leseratten eröffnet wurde.

Der kleine Kursraum mit der Nummer A105 im Altbau ist für einen Schulraum überraschend einladend gestaltet: bunte Wandbilder, gemütliche Sitzsäcke in flotten Farben, Kuschelteppiche, eine Sitztreppe, ja sogar ein Blümchen auf dem Tisch. Auf die Tafel hat jemand „Lesen macht Spaß“ geschrieben. In den Regalen drumherum stehend allerhand Bücher, die auf ihre Ausleihe warten. Und es sollen noch mehr werden.

„Bücher sind fliegende Teppiche ins Reich der Fantasie.“ Mit diesem Zitat des US-amerikanischen Schriftstellers James Daniel (1946-2012) eröffnete Schulleiterin Katja Albert am Montag die neue Schülerbibliothek. Sie stehe zunächst den Schülern der fünften uns sechsten Klassen jeweils montags und freitags in der ersten großen Pause offen. Die Bibliothek sei auf Initiative der Schulleitung und der Fachkonferenz Deutsch eingerichtet worden, schildert Albert. Zur Einweihung gaben Schüler Leseproben, die Lust auf mehr machen sollen.

Comics, Manga, Themenkisten sowie weiteren Lesestoff – nicht nur für die Schule – findet sich ordentlich katalogisiert und griffbereit in den Regalen. Ein großes Buch über Amazonien, ein Band über Insekten, Bücher über Fußball, spannende Geschichten und vieles mehr stehen unter den derzeit rund 800 Büchern zur Auswahl.

Spitzer hat Goethe im Gepäck

Die Schulleiterin dankte ihren Kolleginnen Kerstin Kopp und Julia Moog für die Unterstützung sowie den beteiligten Schülern der Bücherei-AG. Moog berichtete, die Vorbereitungen hätten rund ein Jahr gebraucht. Das Büchersortiment solle noch für weitere Altersstufen der 350 Schüler zählenden Realschule erweitert werden, auch Spiele würden noch angeschafft, Bücherei-AG-Leiterin Kopp. Die bisherige Resonanz ist Albert zufolge erfreulich gut.

Einen Großteil der Bücher habe die Schule selbst erworben, weitere seien vom Landesbibliothekszentrum ausgeliehen worden. Von dort habe es auch Empfehlungen gegeben. Unterstützung erhielten die Pädagoginnen auf diesem neuen Terrain auch von der Kuseler Stadtbibliothek. Bürgermeister Stefan Spitzer übernahm eine Lesepatenschaft. Er lobte die Initiative, die mit rund 10.000 Euro vom Schulträger finanziert wurde. Außerdem hatte er zur Eröffnung einige Bücher als Empfehlung im Gepäck: darunter auch ein Gedichtband von Goethe.