Die Ortsgemeinde Heinzenhausen plant, gemeinsam mit dem Nachbarort Lohnweiler ein Nahwärmekonzept erstellen zu lassen. Die Gemeinden stehen hierzu mit den Stadtwerken Kusel in Kontakt. Der Gemeinderat Lohnweiler hat bereits beschlossen, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Ganz so weit ist in Heinzenhausen noch nicht, berichtet Ortsbürgermeister Frank Kohl auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die Resonanz im Rat und bei den Bürgern sei positiv und Kohl selbst ist zuversichtlich, dass sich die Gemeinde dem Vorhaben anschließen wird. Sofern es grünes Licht gibt, soll über die Machbarkeitsstudie ermittelt werden, ob das Projekt umsetz- und auch finanzierbar sei, erklärt er. Die Studienkosten in Höhe von 12.000 Euro würden geteilt, sollte Heinzenhausen tatsächlich ins Projekt einsteigen.