Zwischen dem Hochdruckgebiet über Osteuropa und einem kräftigen Atlantiktief gelangt milde Vorfrühlingsluft in unsere Region. Zwar zeigt sich die Sonne am Wochenende nicht mehr allzu lange, Regen wird in den kommenden Tagen aber nicht fallen.

Von Frankreich her driften zwar schwache Störungsgebiete in unsere Richtung. Durch den Einfluss des Hochdruckgebiets über Osteuropa und dem Tief über dem Atlantik lösen sich diese allerdings weitgehend auf und machen sich nur mit lockeren Wolkenfeldern bemerkbar. Regen ist bis zum Wochenende und auch darüber hinaus nicht zu erwarten.

Vorhersage

Donnerstag: Nach kaltem Start verwöhnt uns von morgens bis abends die Sonne. Dazu wird es tagsüber angenehm warm. Der Südostwind frisch gelegentlich etwas auf. Am Abend können sich am Südwesthimmel einige Schleierwolken bilden.

Freitag: Die Wolkenschleier werden zahlreicher und schirmen die Sonne milchig ab. Während nachts örtlich mit leichtem Frost zu rechnen ist, erwärmt sich die Luft bis zum Nachmittag auf vorfrühlingshafte Werte.

Samstag: Immer wieder ziehen Wolkenfelder am Himmel vorüber. Regen fällt daraus in der Regel aber nicht. Die Sonne lässt sich meist nur verschwommen blicken. Nachts wird es etwas milder als in den Tagen zuvor. Allerdings klettern die Temperaturen tagsüber nicht mehr so weit nach oben wie am Donnerstag und Freitag.

Sonntag: Wolken und Sonne wechseln sich ab. Mit Ausnahme einiger Tropfen bleibt es trocken. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Weiterer Trend

In der neuen Woche wechseln sich weiterhin Sonne und durchziehende Wolkenfelder ab. Es bleibt meist trocken. Die Temperaturen steigen bis zur Wochenmitte auf frühlingshafte Werte an. Der Ostwind kann jedoch hin und wieder etwas auffrischen.