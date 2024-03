Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Diskussion um die zurückgenommenen Wasserbescheide in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan geht in die nächste Runde. Bürgermeister Stefan Spitzer entschuldigte sich am Mittwochabend in der Sitzung des VG-Rats, ebenso die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Doch das war manchen Vertretern im Rat nicht genug.

„Ein Fehler, der nicht passieren dürfte“ – so bezeichnete Stefan Spitzer, Bürgermeister der VG Kusel-Altenglan, jene Panne in der Entgelt-Kalkulation für Abwasser,