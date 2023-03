Der Ortsgemeinderat Theisbergstegen hat die Arbeiten zur Befestigung eines Hanges vergeben. Im Februar vergangenen Jahres war unterhalb des Etschberger Weges besagter Hang auf einer Länge von 25 Metern in Richtung Schulstraße gerutscht. Der Hang wurde daraufhin im oberen Teil befestigt. Die Kosten betrugen 122.000 Euro. 40 Prozent hatte die Ortsgemeinde selbst zu tragen.

Im vergangenen Herbst hat sich der Hang erneut in Bewegung gesetzt, diesmal im mittleren Teil. Wie Ortsbürgermeister Stefan Klein auf Anfrage mitteilte, hat sich inzwischen das Landesamt für Geologie den Schaden angesehen. Da keine Wohnhäuser gefährdet seien, sei man überein gekommen, den Hang im Frühjahr befestigen zu lassen, sobald die regnerische Zeit zu Ende ist. Der Gemeinderat hat die Arbeiten nun vergeben. In den Hang werden erneut Betonscheiben zur Stabilisierung eingelassen. Die Arbeiten sollen in wenigen Wochen beginnen, sagte Klein. Ihm zufolge ist von Kosten in Höhe von 57.000 Euro auszugehen. Nach Abzug der Zuschüsse müsse die Ortsgemeinde noch 22.800 Euro tragen.