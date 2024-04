Nach einem Brand in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Trier mussten Dutzende Geflüchtete über Nacht in die Pfalz gebracht werden. 100 Menschen leben nun vorerst in der Flüchtlingsunterkunft auf dem Kuseler Windhof. Für Platzprobleme sorge das aber nicht, wie Einrichtungsleiter Martin Ziemer der RHEINPFALZ berichtet. Aktuell sind in Kusel 636 Asylsuchende untergebracht.

