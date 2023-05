Mit 210 Meldungen verzeichnet der Automobilsportclub Pfeffelbach einen Rekord für sein Pfingst-Autocross-Rennen im örtlichen Steinbruch.

Auf dem sogenannten Pfeffelring wird am Samstag und Sonntag das Rennen ausgetragen. Bei dem Rennwochenende handelt sich um den zweiten Lauf zum „Drei-Nationen-Cup“, in dessen Rahmen mehrere Läufe in Deutschland, Frankreich und der Schweiz stattfinden. Am Samstag geht es um 9 Uhr mit dem Zeitfahren los, danach folgen die Vorläufe, bei denen die Piloten, um die besten Startplätze kämpfen. Ein Langstreckenrennen schließt den ersten Veranstaltungstag ab. Am Sonntag werden die Vor- und Hauptläufe ab 9 Uhr gestartet. Das Superfinale, an dem die Sieger aller Läufe teilnehmen, findet gegen 18 Uhr statt. Der Verein macht darauf aufmerksam, dass wegen einer Straßensanierung die Zufahrt nur über Reichweiler möglich ist.