Kurz vor Saisonende ergeben sich die unterschiedlichsten Tabellenkonstellationen für die Tischtennis-Teams. Angefangen von der 1. Pfalzliga bis zur Kreisklasse A ist noch einiges ungeklärt.

Mögliche Aufsteiger gibt es einige, die jedoch den Deckel noch endgültig drauf machen. Etliche Meisterfeiern stehen insbesondere beim TTC Brücken ins Haus.

In der 1. Pfalzliga ist für den TTC Brücken amtlich, dass es nichts wird mit einem Aufstieg in die Verbandsoberliga Saar/Pfalz. Daran änderte auch der 9:2-Sieg gegen Abstiegskandidat TTV Neustadt nichts. Mit 21:11 Punkten liegt Brücken auf dem guten dritten Tabellenplatz, sieben Punkte hinter dem Spitzenduo SG Waldfischbach und TTC Oggersheim II.

Kreimbach-Kaulbach kann nicht mehr aufsteigen

Die Damen des TTC Brücken unterlagen im so wichtigen Auswärtsspiel der 1. Pfalzliga beim TTC Dahn mit 5:8. Nach dem 3:3 ging Dahn in Front und baute seinen Vorsprung kontinuierlich gegen die ersatzgeschwächten Brücker aus, die nur knapp vor den Abstiegsrängen stehen.

Ebenfalls nicht aufstiegen wird der TTC Kreimbach-Kaulbach. Seit dem vergangenen Wochenende ist dies auch rechnerisch nicht mehr möglich. Zwar gewann Kreimbach in der 2. Pfalzliga West mit 9:2 gegen den TTC Winnweiler II, da aber sowohl der TTC Nünschweiler II (9:2 gegen Weselberg) als auch überraschend die TSG Kaiserslautern III gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer TTC Dahn (9:5) gewann, ist der Aufstieg nun nicht mehr möglich. Damit liegt Kreimbach zwei Spieltage vor Saisonende fünf Zähler hinter dem Aufstiegsrelegationsplatz, den zur Zeit die TSG Kaiserslautern III inne hat.

TTV Jettenbach kämpft noch um den Aufstieg

Noch zwei Siege entfernt vom Aufstieg in die 2. Pfalzliga West ist der TTC Brücken II in der Bezirksoberliga. Mit einem 9:5-Erfolg gegen den TTC Bann geht es nun in die abschließenden Saisonspiele. Am letzten Spieltag steht dann noch das Duell gegen den ärgsten Verfolger TSG Kaiserslautern IV an. Aufsteiger TTC Brücken III auf dem vierten Rang hat den Klassenerhalt bereits sicher in der Tasche.

In der Bezirksliga kämpft der TTV Jettenbach noch um den Aufstieg und liegt nur einen Zähler hinter dem TTC Schönborn, der zur Zeit den zweiten Aufstiegsrang belegt. Ein Ass hat Jettenbach noch im Ärmel, sollten sie die restlichen Saisonspiele allesamt gewinnen. Denn der TTC Schönborn spielt noch gegen den designierten Meister von der Post SG Kaiserslautern. Der TTC Kreimbach-Kaulbach II kämpft derweil noch um den Klassenverbleib, kam diesem nach einem 9:7-Erfolg gegen den SV Medard am vergangenen Spieltag aber deutlich näher.

Vage Chancen für TTV Jettenbach III

Die vierte Mannschaft des TTC Brücken steht unmittelbar vor dem Titelgewinn in der Bezirksklasse West. Noch ein Sieg aus den abschließenden vier Partien muss der TTC Brücken IV holen, um den Aufstieg als Meister in die Bezirksliga zu feiern. Da noch etliche Partien gegen Teams aus der zweiten Tabellenhälfte anstehen, werden die Brücker kaum mehr von den Verfolgern TTC Breitenbach, TTV Jettenbach II oder TV Waldmohr eingeholt werden können.

Nur noch vage Chancen auf den Klassenerhalt hat der TTV Jettenbach III bei derzeit drei Zählern Rückstand zum Platz am rettenden Ufer, den derzeit der TV Rammelsbach II inne hat.

TV Rammelsbach III auf Titelkurs

Auch in der Kreisliga West greift ein Brücker Team nach dem Titel. Ein Sieg aus drei Spielen benötigt der TTC Brücken V noch zum Titelgewinn.

In der Kreisklasse A Nord-West liegt der TV Rammelsbach III auf Titelkurs, kann jedoch bei nur einem Zähler Vorsprung noch vom TTC Nanzdietschweiler und dem TTC Brücken VI eingeholt werden.