Etwa 340 Liter Diesel haben bislang unbekannte Täter am Wochenende aus einem geparkten Lastwagen entwendet. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug auf einem Parkplatz neben der B 420, kurz vor der Landesgrenze zum Saarland, abgestellt. Die Tat habe zwischen Freitag und Sonntag ereignet. Laut Polizei wurde bei dem Diebstahl außerdem der Boden verunreinigt, weshalb die Feuerwehr zum Abbinden des Kraftstoffs hinzugezogen werden musste. Den entstandenen Schaden beziffern die Ordnungshüter auf 400 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.