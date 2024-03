Die Verwaltung und die Wohngruppe der Lebenshilfe ziehen noch im März aus dem Christian-Böhmer-Weg in die neuen Räume in der Bahnhofstraße. Mit mehreren Monaten Verspätung soll der Umzug Ende März endlich abgeschlossen sein.

Anfang Juni 2023, dann spätestens Februar 2024 – der Umzug der Lebenshilfe in die Bahnhofstraße hat sich immer wieder verschoben. Zuletzt gab’s in Sachen Brandschutz noch Handlungsbedarf, sagt Lebenshilfe-Geschäftsführer Timo Schneider der RHEINPFALZ. Doch mittlerweile sei man auf der Zielgeraden: Bis Monatsende sollen Bewohner und Mitarbeiter aus dem Christian-Böhmer-Weg ins neue Domizil umgezogen sein. „Die Vorfreude auf das neue Gebäude ist groß, unsere Bewohner fragen fast täglich nach, wann es losgeht“, berichtet Schneider. Er kündigt an, dass der Umzug möglichst zügig über die Bühne gehen soll: „Wir haben nicht die Kapazitäten, an zwei Standorten parallel zu arbeiten.“

Der Umzug sei pädagogisch vorbereitet worden, denn die neuen Räume seien für einige Bewohner durchaus eine Herausforderung. Schneider: „Gerade für Autisten sind neue Wege, neue Umgebungen und neue Gerüche anfangs eine Herausforderung.“ Das Team kenne die Bewohner oft schon seit Jahren, könne deshalb gut einschätzen, wie sie auf den Umzug vorbereitet werden müssten. Der Lebenshilfe-Geschäftsführer freut sich auf die Zeit nach dem Umzug: „Dann können wir uns wieder mehr der inhaltlichen Arbeit widmen und ein paar Ideen, die wir haben, endlich umsetzen.“ Er kündigt an, dass die Lebenshilfe weitere Räume für Begegnungen schaffen will, um Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Beispielsweise mit einem Fest im Herbst im neuen Domizil. „Dann haben sich unsere Bewohner und die Mitarbeiter dort eingelebt“, sagt Schneider.