Die aktuelle Lage: trostlos. Die Zukunftsaussichten: tiefschwarz. Im Haushaltsplan des Landkreises Kusel gähnt ein Loch. Rund 19 Millionen Euro fehlen zum – eigentlich geforderten – Ausgleich. Schon jetzt ist absehbar, dass sich die finanzielle Schieflage noch deutlich verschärfen wird. Trotzdem muss der Kreis die Löcher stopfen. Wie soll das funktionieren?

Die Kröte wird aller Voraussicht nach geschluckt, auch wenn die Kreistagsmitglieder schwerer denn je daran würgen werden: Am Mittwoch (15 Uhr) wird sich das Gremium mit dem Haushalt fürs laufende Jahr befassen. Am Ende der Sitzung wird wohl die Zustimmung stehen – weil eine Ablehnung gravierende Folgen für den Landkreis hätte. Gravierend aber ist auch dessen finanzielle Schieflage: Der Plan weist ein Defizit von 18,998 Millionen Euro auf. Das sind sage und schreibe noch einmal zwölf Millionen Euro mehr als im Etat 2023.

Am Montag hat der Kreistag des Landkreises Kaiserslautern den Haushalt verabschiedet. Auch im Nachbarkreis herrscht Frust vor. Der Sprecher der Freien Wähler hatte in den Raum gestellt, eigentlich müsste man eine Wagenladung Mist nach Mainz karren – doch fehle ja schon das Geld für den Sprit. Rund zehn Millionen Euro fehlen dort, um die gesamte Last der Ausgaben schultern zu können. Eine 14-Millionen-Lücke klafft im Etat der Stadt Pirmasens. Diese beiden Kommunen hatten wegen der mangelhaften Finanzausstattung gegen das Land geklagt – mit Erfolg.

Doch in der Praxis ist nichts besser geworden – nicht in Ludwigshafen, wo jetzt die mit 1,5 Milliarden Euro in der Kreide stehende Stadt und ein benachbarter Landkreis gemeinsam gegen das Land vor Gericht ziehen möchten, nicht im Landkreis Südwestpfalz, wo ebenfalls mit einer Klage liebäugelt wird. Und schon gar nicht besser geworden ist die Situation im Landkreis Kusel. Hier ist von einer Klage bislang noch keine Rede.

Schuldenübernahme als Fallstrick

Aber: Die Lage ist desaströs. Trotz der sogenannten Partnerschaft, die zu einer „Entschuldung der Kommunen“ führen soll. Dem seit Monatsbeginn vorliegenden Vertragsangebot des Landes soll der Kreistag ebenfalls zustimmen. Rund 142 Millionen an „Altschulden“ wären dann weg. Allerdings unter Bedingungen, die sich sofort negativ auswirken würden. Der Fallstrick: Der Kreis geht mit der Partnerschaft die Verpflichtung ein, die verbliebenen Liquiditätskredite mit einem Volumen von dann noch knapp 38 Millionen binnen 30 Jahren zu tilgen. Dazu müssen gut 1,3 Millionen Euro im Jahr aufgebracht werden. Außerdem: Aus Mitteln des Kommunalen Entschuldungsfonds hat der Kreis bislang jährlich knapp drei Millionen Euro erhalten. Diese Mittel hat das Land schon für dieses Jahr gestrichen.

Das bedeutet, dass im Zuge des Entschuldungsprogramms dem Kreis alljährlich zusätzliche 4,3 Millionen Euro fehlen werden. Trotzdem wird ein Haushaltsausgleich gefordert – was sich als schier unmöglich darstellt. Trotzdem soll nun der Kreistag am Mittwoch auch beschließen, spätestens 2034 einen ausgeglichenen Entwurf vorzulegen. Das Defizit soll jährlich reduziert werden. Wie? Darüber soll sich die Verwaltung Gedanken machen, die dazu bis spätestens November einen „Maßnahmenkatalog“ zumindest für die kommenden beiden Jahre vorlegen muss.

Es fehlt an Gewerbebetrieben

Doch wie ließe sich die finanzielle Lage überhaupt verbessern? „Wir bräuchten mehr Gewerbe“, sagt Landrat Otto Rubly, Gewerbeansiedlungen und ein Plus an gewerblichen Arbeitskräften, die entsprechend Einkommenssteuer zahlen. Doch wo sollen Gewerbebetriebe herkommen? Die Haushalts-Aufsicht fordert bei Haushaltsdefiziten stets, die Einnahmemöglichkeiten „auszuschöpfen“, also Einnahmen zu erhöhen, und die Ausgaben zu reduzieren. Doch wo ist überhaupt noch Luft?

Landrat Rubly hat gemeinsam mit seinen Finanzfachkräften Carsten Schnitzer und Raphael Reichhart Rede und Antwort gestanden. Die Kämmerer haben den Haushalt selbstredend auch auf Einsparpotenziale hin durchforstet, auch geknapst. Aber: „Es geht hier ja inzwischen um derart hohe Beträge, da spielen freiwillige Leistungen schon fast gar keine Rolle mehr“, gibt Rubly zu bedenken.

Freiwillige Leistungen sehr überschaubar

Die Ausgaben des Kreises sind grundsätzlich zu untergliedern nach Pflicht- und freiwilligen Aufgaben. An letzteren leistet sich der Kreis wahrlich keinen Luxus. „Was sollen wir noch streichen? Wir könnten die Wirtschaftsförderung einstellen und die Musikschule einsparen“, sinniert Rubly, den Zuschuss zum Vitalbad streichen und die Burg Lichtenberg räumen: Sinnvoll sei das mit Sicherheit nicht.

Von Sinn und Unsinn dieser Ausgaben aber mal ganz abgesehen: Selbst wenn der Kreis all das sein ließe, was seine Verpflichtungen übersteigt, auf jegliche Eigeninitiative und jede noch so kleine Annehmlichkeit für die Bürger – Stichwort Freizeitbad-Beteiligung – pfeifen sollte: Auch wenn alle freiwilligen Leistungen gestrichen würden, so würde sich das Defizit um gerade mal 3,5 Millionen reduzieren.

Was nun die Einnahmen betrifft: Wie viel Geld an Steueranteilen zufließt, darauf hat der Landkreis keinen Einfluss. Diese Einkommensquelle wird sich voraussichtlich ohnehin weiter reduzieren. Denn, wie Rubly verdeutlicht: Auch das derzeit heiß diskutierte Wachstumschancengesetz wird sich auf die Kreisfinanzen auswirken: in Form geringerer Einnahmen.

Umlage-Erhöhung trifft letztlich die Bürger

Bliebe die Kreisumlage. Die hat der Kreistag mit Beschluss vom 7. Februar um 1,75 Prozentpunkte erhöht. Dies werden nun die Ortsgemeinden zu spüren bekommen, die trotz überwiegend eigener schwerer Defizite mehr Geld zahlen müssen. Konsequenz: Die Sätze für die Grundsteuer B – die seit geraumer Zeit in die Höhe schießen – werden vielerorts noch weiter klettern.

Die Verantwortlichen im Kreistag sind sich durchaus bewusst, dass die Umlageerhöhung auf Kosten der Bürger geht. Allerdings: Rubly sagt klipp und klar, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) dies verlangt hat. Wäre sie nicht gekommen, die ADD – den Weisungen der Landesregierung unterworfen – hätte den Haushaltsentwurf erst gar nicht geprüft, sondern von vornherein als nicht genehmigungsfähig abgelehnt. Dies habe die Behörde in Abstimmungsgesprächen unmissverständlich deutlich gemacht, so Rubly.

Allenfalls „Helden für einen Augenblick“

Bliebe die Möglichkeit, dass der Kreistag seine Zustimmung verweigert. Und dann? „Wir wären für einen kurzen Moment Helden – aber was bringt es uns?“, hat Rubly zu diesem Thema bereits in einer Kreisausschuss-Sitzung klar Position bezogen. Es würde wohl Aufsehen erregen. Weitere Folgen aber wären verheerend: Haushaltssperre, Stillstand. Weiter zahlen müsste der Kreis ohnehin für all das, was ihm gesetzlich auferlegt ist.

Etwa für Sozialausgaben. Die sind es übrigens, die das Defizit allzu sehr in die Höhe treiben. Der Nettoaufwand für den Teilhaushalt Jugend und Soziales steigt gegenüber 2023 von 45,5 auf nun 54,6 Millionen Euro. Darin enthalten ist auch – als Sondereffekt – eine Nachzahlung für Lohnkosten an die freien Träger von Kindertagesstätten.

Nächste Kostenexplosion steht schon bevor

Das neue Kita-Gesetz beschert ebenfalls immense finanzielle Lasten. Um knapp 4,7 Million Euro klettern die Ausgaben für Kindertagesstätten – Folge gesetzlicher Regelungen, für die der Kreis nichts kann. Das große Problem auch dabei: Auf einem Teil der Kosten bleibt der Kreis sitzen. Wie so oft, wie in so vielen Fällen. Das Land bestellt, zahlt aber nicht (genug) für das Geforderte.

Beispiele dafür, dass das Land die Kreise und kreisfreien Städte auf dem Trockenen sitzen lässt, gibt es zur Genüge. Etwa die Kostenerstattung für die Schülerbeförderung: Einst hat das Land 80 bis 90 Prozent der Kosten getragen. Heute sind es laut den Kämmerern 50 bis 60 Prozent. Obwohl die Kosten für Energie und Personal gestiegen sind, habe das Land seinen Anteil seit zehn Jahren nicht mehr erhöht. Der große Knall droht, wenn der Kreis im nächsten Jahr den Personen-Nahverkehr neu ausschreiben muss. Dann winkt eine weitere Kostenexplosion, von der die Landesregierung in puncto Erstattung wohl wieder keinerlei Notiz nimmt.