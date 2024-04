Sich durch pfälzische und internationale Spezialitäten durch probieren und zur Verdauung beim Wandern eine schöne Aussicht genießen – das verspricht die zwölfte Auflage der Kulinarischen Panoramawanderung am kommenden Sonntag, 5. Mai.

Von 10 bis 18 Uhr gibt es entlang der Wanderrouten und des Glan-Blies-Radwegs zwischen Glan-Münchweiler und Haschbach 30 Anlaufstellen, um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Eine der beiden Panorama-Routen erstreckt sich auf zwölf Kilometern Länge: von Niedermohr oder Glan-Münchweiler ab auf die Höhe, Richtung Reuschbach und Fockenberg-Limbach, nach Gimsbach und Godelhausen, dann entweder weiter nach Etschberg oder nach Theisbergstegen und Haschbach. Natürlich kann der Weg auch in die andere Richtung erkundet werden. Wer nicht ganz so weit laufen möchte, kann sich auf den 8,7 Kilometer langen Panorama-Rundweg über den Remigiusberg begeben.

Wer lieber in die Pedale tritt, anstatt zu wandern, oder als Familie den Kinderwagen mitnehmen möchte, kann auch die 11,1 Kilometer lange Strecke auf dem Glan-Blies-Radweg nutzen. Sie führt von Theisbergstegen über Gimsbach, Matzenbach, Rehweiler und Glan-Münchweiler nach Niedermohr. Die Strecke ist überwiegend asphaltiert und hat keine nennenswerten Steigungen.

Von Hausmacher bis Falafel

Aber hübsche Panoramaaussichten aufs Glantal sind nur die halbe Miete. Fehlt noch die Kulinarik: Wer eine Stärkung braucht, kann sich etwa typisch pfälzische Klassiker einverleiben, darunter Grumbeersupp in Glan-Münchweiler oder Blutwurst und Saumagen in Mackenbach. Internationaler geht es beispielsweise in Etschberg zu, wo das Team Plan B ein ukrainisches und orientalisches Buffet auftischt. In Rehweiler werden unter anderem Döner, Falafel und Lahmacun – gerollte türkische Pizza – gereicht.

Wenn die kleinsten Wanderer noch nicht ausgepowert genug sind, gibt es am Theisbergstegener Sportplatz die Möglichkeit, ausgiebig auf einer Hüpfburg herumzutoben. Alternativ können am Rehweilerer Dorfgemeinschaftshaus die Beine auf dem Kinderkarussell ausgeruht werden. Kinderschminken wird ebenso wie Dosenwerfen in Fockenberg-Limbach angeboten. Dort kann auch erneut die altbekannte Schlepperausstellung begutachtet werden.

Weitere Informationen und einen genauen Streckenplan mit allen Stationen gibt es im Internet auf der Webseite der Verbandsgemeinde Oberes Glantal.