Es läuft alles nach Plan beim Bau des neuen Verkehrskreisels an der B 420 am Kuseler Industriegebiet. Dennoch müssen Verkehrsteilnehmer in den kommenden Wochen noch einmal Geduld beweisen, denn die beiden bevorstehenden Bauabschnitte machen eine einspurige Verkehrsführung mit einer Ampelregelung erforderlich.

„Fast 70 Prozent des Projektes sind abgeschlossen, und die Versorgungsleitungen sind gar schon zu 90 Prozent verlegt“, sagt Eugen Rogalski, Bauleiter der ausführenden Baufirma Faber. Gerhard Bell, Leiter der Kuseler Straßenmeisterei, spricht der Firma ein großes Lob aus: „Bislang läuft alles im Zeitplan, und vor allem stimmt auch die Qualität.“

Die Corona-Pandemie habe bislang keine Auswirkungen auf das Bauprojekt gehabt, berichtet der Bauleiter. Die Firma habe zwar mehr Busse zum Transport der Arbeiter einsetzen und einige Hygienemaßnahmen umsetzen müssen – ansonsten seien durch die Pandemie aber so gut wie keine Probleme entstanden. „Auch bei uns gab es zwar den ein oder anderen Verdachtsfall. Davon hat sich aber keiner als tatsächliche Infektion herausgestellt“, berichtet der Bauleiter.

Die Arbeiten am Kreisel selbst befinden sich deshalb derzeit bereits in den letzten Zügen – abgesehen davon, dass die Restarbeiten wie die Fertigstellung der Bordsteine, das Aufbringen der Markierungen und das Aufstellen der Beschilderung erst ganz am Ende des Projektes erfolgen werden. In Richtung Rammelsbach ist die Fahrbahn aber laut Rogalski bereits komplett fertiggestellt – inklusive der Bürgersteige –, so dass der Verkehr ab diesem Punkt ab dem 7. August wieder normal fließen könne.

Schwierige Abschnitte

„Der nächste Bauabschnitt, aufgeteilt in zwei Teile, wird aber viel Geduld von den Verkehrsteilnehmern erfordern“, prophezeit Bell. Weiter geht es nämlich auf dem rund 300 Meter langen Stück vom Kreisel in Richtung Innenstadt bis zur Abzweigung Richtung Bahnhof. „Weil wir die Fahrbahn dort inklusive Unterbau komplett erneuern werden, müssen wir den Verkehr in dieser Zeit einspurig über den bereits fertiggestellten Radweg führen“, erklärt Rogalski.

Während des ersten Bauabschnitts, der sich vom Kreisel bis kurz vor die Tankstelle erstreckt, muss zudem die Abfahrt zum Industriegebiet gesperrt werden. Das Industriegebiet ist in dieser Zeit nur über die Kreuzung bei Rammelsbach erreichbar. „Uns ist bewusst, dass das bei täglich rund 13.000 Fahrzeugen und 500 Lastwagen zu erheblichen Behinderungen führen wird. Leider gibt es aber keine andere Möglichkeit“, bedauert Bell.

Im zweiten Bauabschnitt sei dann aber zumindest die Einfahrt zum Industriegebiet wieder offen – müsse nur noch einmal gesperrt werden, wenn Ende Oktober oder Anfang November die Restarbeiten am Kreisel folgen. Zeitgleich zu den Arbeiten an der Bundesstraße werde auch der Parkplatz am Friedhof erneuert.

Fertigstellung noch in 2020

Eigentlich sollten die beiden Bauabschnitte an der B 420 erst zum Abschluss des Projektes erfolgen, wurden aber nun vorgezogen. „Das hängt damit zusammen, dass zum einen das Verkehrsaufkommen derzeit wegen der Sommerferien nicht ganz so hoch ist als sonst – und zum anderen mit der Witterung“, sagt Rogalski.

„Der Hang neben der Straße führt nämlich bei schlechter Witterung unglaublich viel Wasser. Wenn es stark regnen würde, während wir dort arbeiten, hätten wir quasi ,Land unter’. Alles würde sich viel länger hinziehen.“ Geplant ist, die beiden Bauabschnitte in jeweils sechs Wochen fertigzustellen. „Bei schlechter Witterung könnte das dann aber Monate dauern“, erklärt der Bauleiter.

Die Fertigstellung des gesamten Projekts soll aber nach wie vor zum Ende des Jahres erfolgen. „Wenn es so gut weiterläuft wie bisher, ist das auch realistisch“, sagt Rogalski. Insgesamt belaufen sich die Kosten nach Angaben des Bauleiters auf rund fünf Millionen Euro – wobei allerdings auch die Kosten für die Versorgungsleitungen eingerechnet seien, die aber zum Großteil von der Telekom getragen werden.

Die Kosten für den reinen Straßenbau waren mit etwas mehr als 2,9 Millionen Euro kalkuliert worden – die wiederum vom Bund als Baulastträger der Straße gestemmt werden. Laut Bell wird diese kalkulierte Summe nicht überschritten werden.