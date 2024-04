Der britische Bluesmusiker Denny Newman, der in den 1970ern mit Größen wie Manfred Mann, Mick Taylor oder Snowy White arbeitete und seit Längerem in Odenbach gelebt hatte, ist im Herbst 2023 verstorben. In einem Gedenkkonzert erinnert der Synagogenverein Odenbach nun an den Bassisten und Gitarristen, der in der Musikszene der Westpfalz verwurzelt war, wohin es ihn einst der Liebe wegen gezogen hatte. In der ehemaligen Synagoge war Newman, der auch eigene CDs eingespielt hatte, früher selbst öfter aufgetreten

Das Konzert findet am Samstag, 27. April, in der ehemaligen Synagoge statt. Um 18 Uhr gibt es eine musikalische Einführung in das Leben und Wirken von Denny Newman durch den Kaiserslauterer Bluesmusiker Albert Koch. Der Weggefährte Newmans gibt ab 19 Uhr dann zu Ehren Newmans ein besonderes Konzert. Dem Synagogenverein zufolge hatte Newman mit seinen Konzerten in Odenbach stets einen thematischen Bezug zum Judentum oderwichtigen gesellschaftlichen Fragen hergestellt. „Nun möchten wir ihm etwas zurückgeben mit einem Konzert zum Thema mit vielen Beiträgen bekannter Liedermacher wie Reinhard Mey, Konstantin Wecker, Hannes Wader oder Klaus Hofmann.“ Das Konzert steht unter dem Motto „Deutschstunde“. Neben Mundartvirtuose Albert Koch treten der Pirmasenser Gitarrist Klaus Reiter und die Akkordeonistin Barbara Wesely aus Zweibrücken auf.

In den Blues Blues vertieft: Denny Newman und Albert Koch 2017 in Odenbach. Foto: Sayer

Auch um die Musik von Newman selbst soll es gehen, hatte der Brite doch noch kurz vor seinem Tod an seinem neuen Album „Reach Out“ gearbeitet. Newman habe „angeregt durch die kriegerischen Ereignisse in Osteuropa“ eine CD mit Antikriegssongs produziert, so Konzert-Organisator Joachim Hübner. Der Odenbacher, der in Kontakt mit dem Sohn Newmans steht, ist derzeit dabei, Exemplare des inzwischen erschienenen Albums nach Odenbach schicken zu lassen. Andere CDs Newmans sollen ihm zufolge auf jeden Fall am Konzertabend erhältlich sein. Um Anmeldung für den Abend wird gebeten unter 0170 9078934 oder per E-Mail an joachim67748@t-online.de oder an fv-synagogeodenbach@t-online.de.