In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mischt eine neu gegründete Wählergruppe die Parteienlandschaft kräftig auf: Nach vorläufigem Ergebnis wird die Wählergruppe Danneck mit 27,2 Prozent beziehungsweise zehn von 36 Sitzen aus dem Stand heraus stärkste Fraktion im Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan. Die Wählergruppe nimmt dabei vor allem den beiden großen etablierten Parteien, der SPD und der CDU, Stimmen ab, die beide (fast) die Hälfte ihrer Sitze einbüßen müssen. Mehr zum Thema lesen Sie hier

