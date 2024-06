Was für ein Ergebnis für den Neuling, die Wählergruppe Danneck. Sie sahnt in der Kreismitte die meisten Stimmen ab und wird aus dem Stand stärkste Kraft. Die beiden großen etablierten Parteien

An der WG Danneck kommt niemand so schnell vorbei, wenn es um Mehrheitsbildungen im Rat geht.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter