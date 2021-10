Wegen Bauarbeiten in Steinbach und Börsborn können die regulären Busse die beiden Orte nicht mehr anfahren. Die DB Regio hat daher nach eigenen Angaben einen Shuttleverkehr mit Kleinbussen eingerichtet, die Fahrgäste zu den regulären Fahrten der Linie 285 in Henschtal beziehungsweise in Nanzdietschweiler bringen. Die Abfahrtszeiten seien an den Haltestellen ausgehängt, heißt es in der Mitteilung von Freitag.