KUSEL. Der Karnevalverein Kusel (KVK) ist am Donnerstagabend im Vereinslokal „Narrenstübchen“ in die närrische Saison gestartet. Erstmals konnte mit Lisa II. eine scheidende Prinzessin auf eine drei Jahre währende Amtszeit zurückblicken.

Der KVK-Vorsitzende Peter Schmid bescheinigte der scheidenden Prinzessin eine engagierte Amtsführung. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Ann-Kathrin Buhles aus Ruthweiler als Anka I. gekürt. Sie schloss sich dem KVK schon als Mädchen an, tanzte in allen Garden, trat als Tanzmariechen auf und ist zugleich als Tanztrainerin aktiv. Nun freue sie sich auf die kommende närrische Saison. War ihre Vorgängerin wegen ihrer Vorliebe für Wurstbrote als „Lewwerworschtprinzessin“ genannt worden, so sei sie nun die Blutworschtprinzessin“, sagte Anka I.

An der Saisoneröffnung nahmen auch Abordnungen befreundete Vereine teil, wie der Carnevalverein Altenglan mit ihrem Vorsitzenden Marcel Groß. Mehrere Aktive wurden ausgezeichnet. Von allen Ehrungen ragte die Auszeichnung von Franziska Barthel und Annalisa Korb heraus. Die beiden bekamen den großen Verdienstorden der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine überreicht.

Schmid stellte zudem den neuen KVK-Fasnachtsorden vor. Darauf ist ein Sparschwein abgebildet, das eine Spritze erhält: „Durch Corona in die Miese, nur eine Finanzspritze bringt uns wieder aus der Krise“, steht darauf und nennt damit den Titel, unter dem die kommende Prunksitzung stehen wird. Sie soll am Samstag, 29. Januar, in der Fritz-Wunderlich-Halle stattfinden.